Yeniden Refah yöneticisinin 'Külliye'deki Erbakan' paylaşımı AKP'lileri kızdırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı üyesi partilerin genel başkanları dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ismi anons edilip sahneye çağrıldığı anları sosyal medyadan paylaştı.
Güner paylaşımda "Milli Görüş lideri, 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde" ifadesini kullandı.
AKP'lilerin ve Cumhur İttifakı'ndaki diğer partilerden sosyal medya kullanıcılarının tepkisinin ardından Güner paylaşımını sildi.