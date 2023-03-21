Yeniden Refah Partisi'nden YSK’ya belge yanıtı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusuna ait belgelerde "eksik olduğu" gerekçesiyle YSK tarafından reddedilmesine ilişkin olarak Yeniden Refah Partisi, “Eksiklik söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

YSK'nin söz konusu kararına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın “Cumhurbaşkanı Adaylığı” için Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.