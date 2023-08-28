Yeniden Refah Partisi'nden seçime kendi adaylarıyla katılma kararı

Partisinin Antalya İl Divan Toplantısı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti olarak 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Kılıç, "İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet, girdiği her seçimden kayıpla, yenilgiyle çıkıyor. Karşı taraftaki Millet İttifakı'nın ortaklarına ve açıklamalarına baktığımız zaman gördüğümüz nedir? Hala birbirlerini suçluyorlar. Niye kaybettiklerinin sebebi olarak birbirlerinin yaptığı hataları anlatıyorlar. Bu iktidar, bu muhalefet olduğu sürece yoluna devam eder. Muhalefetin kalitesizliği iktidarın da doğru şeyler yapmasına mani oluyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak muhalefete yeni bir ses, yeni bir nefes ve anlayış kazandırıyoruz" dedi.

İktidar partisi olmayı hedeflediklerini belirten Suat Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerel seçim sürecinde, vatandaşlara milli görüş belediyeciliğini, adil düzey milli görüş ekonomi sistemini, tasarrufu ve adaletli yönetimi, ranta değil halka çalışan sistemi anlatarak kazanmak, öne çıkmak mecburiyetiyiz. Bunu yapacak olanlar, sizlersiniz, bizleriz. Seçimlere Yeniden Refah Partisi olarak 81 il ve 922 ilçemizde kendi adaylarımızla katılacağımızı ilan ettik. Bu seçimde belediye başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye meclisi üyesi, il genel meclisi adaylarımız olacak. Her birinde en iyilerimizi öne çıkarmalıyız" (AA)