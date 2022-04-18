Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması: 'Neden olmasın'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, CHP ile olası bir ittifak için "Neden olmasın" yanıtını verdi.

Halk Tv'nin haberine göre, Altınöz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hatırlatarak "Cumhuriyet Halk Partisi şu an da gelmiş olduğu noktada gerçekten ben hâlleşeceğim diyorsa, 28 Şubat sürecinde yaptıklarından dolayı toplumdan, halktan özür diliyorsa, neden olmasın" dedi.

Altınöz, CHP ile ittifakın "parti prensipleri"nin kabul edildiği sürece gerçekleşebileceğini söyleyerek "Kaldı ki, bu prensipler evet denilecek prensipler" dedi.

Altınöz şöyle devam etti:

"Bu prensiplerle anlaşıyorsak niye olmasın? İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız diyorlar. Bunları anlaşmak, oturup konuşmak lazım. Yetkiler, kurullar oturur, konuşulur. Eğer oluyorsa neden olmasın?"