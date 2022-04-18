Yeniden Refah yöneticisi: İsmailağa (bize) biat etti, darısı diğerlerine

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi, 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iftar davetine katıldı.

Erbakan ve beraberindeki parti heyetinin isimlerin de yer aldığı iftar buluşmasının fotoğrafı, cemaatin önde gelen isimlerinden Mustafa Özşimşekler'in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

'Biat' paylaşımı

Cumhuriyet'teki habere göre iftarın ertesi günü Yeniden Refah cephesinden gelen açıklama ise buluşmanın anlam ve önemini büyüttü. Partinin İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Enes Şenel Akarçeşme, Ünlü ile Erbakan'ın yan yana fotoğrafını paylaşıp "Biat tamam darısı tüm âlimlere" dedi.

AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaati ve Ünlü'nün Yeniden Refah'a "biat" ettiği anlamı taşıyan bu paylaşımın ardından cemaat bağlantılı kuruluş ve sosyal medya hesaplarından bir açıklama gelmedi.