Yeniden Refah Partisi'nden '14 il başkanı Kılıçdaroğlu'na oy verecek' iddiasına yalanlama

Karar yazarı Elif Çakır, Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini öne sürmüş, bunu kendisine bir Yeniden Refah Partili bir il başkanının söylediğini belirtmişti.

Yeniden Refah Partisi bir açıklama yaparak sözkonusu iddiayı "asılsız" diye niteledi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın organlarınca partimizin yükselişini önlemek için, asılsız iddialar içeren haberler yayınlanmıştır.

81 il Başkanımız, 926 ilçe Başkanımızla birlikte tek vücut olarak Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin arkasındadır.

Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız. masa başı haberlerin amacının farkındayız. Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz.

Partimizin hiçbir ferdinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek ve oy çıkmayacağı aşikardır.

14 Mayıs seçimlerinden Yeniden Refah Partimiz ve Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır."