Yeniçağ yazarından Erdoğan iddiası: ‘Aday olamayacak…’

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Tek adam rejimi yıkılacak, Erdoğan aday olamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Canım Türkiye'mizi 20 yılda bu hale getirdiler ki; cumhuriyet var gibi, demokrasi var gibi, ddalet var gibi, yargı bağımsız gibi, basın özgür gibi, fikirler hür gibi, halkı tok gibi, fakiri yok gibi, iktidar AK gibi, MHP milliyetçi gibi, anayasal düzen var gibi, işsizlik yok gibi, enflasyon yok gibi, faizler düşmüş gibi, zamlar yok gibi, akaryakıt ucuzladı gibi, millet zenginleşti gibi algı operasyonları yürütülüyor…" diyen Uğuroğlu, şöyle devam etti:

"Hiçbir endişeniz olmasın; Ucube Tek Adam Rejimi yıkılacak, Recep Tayyip Erdoğan aday olamayacak, Cümbür Cemaat İttifakı ilk seçimde sandığa gömülecektir…"