Şükriye Tutkun: Keşke Erdoğan babam olsa

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftar yemeğinde oyuncu ve şarkıcılarla bir araya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da etkinliğe katıldı.

Kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan akşamla ilgili paylaşım yapan ve Erdoğan’a teşekkür eden Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Keşke babam olsa’ boşuna dememişim" notunu yazdı.