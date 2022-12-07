Yeni Zelanda'da mahkeme aşı karşıtı ebeveynlerin aleyhinde karar verdi

Yeni Zellanda'da mahkeme, 4 aylık bebeğin tıbbi gözetim hakkını, kanın Covid-19'a karşı aşılanmamış bağışçılardan gelmemesi durumunda kan nakli yapılmasını reddeden ebeveynlerinden geçici olarak aldı.

Sağlık yetkililerinin, "Covid-19 aşılarının kullanılmaya başlanmasından bu yana dünya çapında milyonlarca kan nakli yapıldığını ve aşıların bilinen herhangi bir zararlı etkiye neden olmadığını" belirten beyanlarını kabul eden mahkeme kararınca bebeğin velayeti, acilen geçirmesi gereken kalp ameliyatı ve iyileşme süreci bitene kadar sağlık yetkililerine verildi.

Ebeveynlerin, oğulları hakkında operasyonla ilgili olmayan kararlardaki sorumluluğunun devam edeceği ifade edildi.

Ebeveynler, oğullarının ameliyatı için kan vermeye istekli aşılanmamış donörleri olduğunu söylemiş ancak sağlık yetkilileri, bu tür yönlendirilmiş bağışların yalnızca çok nadir kan gruplarına sahip alıcılar gibi istisnai durumlarda yapılması gerektiğini savunmuştu. (AA)