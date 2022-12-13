Yeni Zelanda'da 2009 ve sonrasında doğanlara tütün ürünü satışları yasaklandı

Yeni Zelanda parlamentosunda bugün geçen yasa uyarınca, 1 Ocak 2009'da ve sonrasında doğan herkesin tütün ürünleri satın alması yasaklandı. Dünyanın en katı sigara karşıtı yasası olarak tanımlanan yasa kapsamında ülkede 'Sigarasız 2025 Eylem Planı'nı başlatıldığı açıklandı.

Reuters'in aktardığı habere göre, yasayla beraber tütün ürünleri satış noktalarında denetimlerin artırılacağı ve 2009 yılı itibariyle doğanların tütün ürünlerine erişiminin engelleneceği bildirildi. Ayrıca ülkede sigara satışı yapan yerlerin sayısına kota getirileceği ve bu noktaların sayısının azaltılacağı belirtildi.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Yardımcısı Ayesha Verrall yaptığı açıklamada, "Bu yasa dumansız bir geleceğe doğru ilerlemeyi hızlandırıyor" yorumunda bulundu.

Tütün satışı lisansı olan noktaların sayısının 2023'ün sonuna kadar 6 binden 600'e düşürüleceği açıklandı.