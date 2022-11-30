Meclis'te tütün tartışması: 'Reisten gizli gizli Marlboro'yu iç, ama Adıyaman'ın tütünü yasakla'

TBMM Genel Kurul’unda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Genel Kurul’da konuştu.

Ağbaba konuşurken AKP’lilerle karşılıklı laf atmalar yaşandı. Ağbaba'nın konuşması şu şekilde:

'Memlekette her şey bitti, tütün kaldı'

“Tütünün satışına yasak getirenler kimin iktidarı kimin hükümeti, bunu sormak lazım. Bu kanunu getirenlerin Adıyamanlının, Malatyalının temsilcisi olmadığı kesin. Aileleriyle birlikte 1 milyon 250 bin kişi üretimden koparılmış durumda. Şimdi tekrar soralım iktidardakiler kimin iktidarı? ABD’nin mi, İngiltere’nin mi? AKP grubu burada kalabalık bir biçimde dinliyorlar. Onların tuzu kuru çünkü onların tütüncü umurunda değil. Fakir fukara umurunda değil. Bunların tek bağlı olduğu yer Philip Morris, American Tobacco. İnsan utanır, kanunu getiren gruba bak bir tane kimse var mı? Niye çünkü sana emir verenler büyük tekeller. Her kuşu tuttunuz da leylek mi kaldı? Memlekette her şey bitti Adıyamanlının, Malatyalının, Urfalının, Tokatlının tütünü kaldı. Allah sizi ıslah etsin.

'Venezuela'dan pudra şekeri getirmek serbest, tütün yasak'

Eskiden tütün satanlara 3 ila 6 yıl ceza veriyorlardı şimdi 2 ila 5 yıl ceza getiriliyor. Siz uluslararası kartellerin, büyük emperyalistlerin hükümeti gibi davranıyorsunuz. Buna savaş açmak resmen bu topraklara ihanettir. 2017’de ceza getirdiler Adıyamanlı ayağa kalktı onlara yapmadığınız kötülük kalmadı. Geldik burada mücadele ettik ertelendi. Üç kez ertelendi şimdi aynı şey yine gündemde. Allah bu tütüncünün ahını size nasip etti inşallah onların ahıyla buradan gideceksiniz. Pudra şekeri serbest, tütün yasak. Venezuela’dan pudra şekeri getirmek serbest tütün yasak. Buna kaçak diyenlere de yazıklar olsun. Buna kaçak demek vicdansızlıktır. Adam Çelikhan’da ekiyor, Mızgı’da ekiyor, Doğanşehir’de ekiyor kendi topraklarında ekiyor. Buna kaçak diyorlar Allah sizin gözünüzü kör etsin diyeceğim de demiyorum. Bundan daha yerli bir ürün olamaz.”

'Reisten gizli gizli Marlboro'yu iç...'

Ağbaba’nın konuşması devam ederken AKP İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy’un laf atması üzerine Ağbaba, Özsoy’a, “Sen American Tobacco’nun adına bağırmaya devam et bakalım. Sen reisten gizli gizli Marlboro’yu iç ama Adıyaman’ın tütününe yasak getir. Bunlar var ya reisten korkuyorlar. Reisten korkacağınıza Allah’tan korkun” dedi.

AKP grubundan itirazlar gelirken, AKP’li Özsoy’un, Ağbaba’ya “Sen PKK’nın yanındasın” diye laf atması üzerine Ağbaba, “PKK’nın da Allah belasını versin. Senin de Allah belanı versin. Terbiyesiz de sensin, ahlak yoksunu da sensin, utanmaz, otur yerine” cevabını verdi.

'Philip Morris'in, British American Tobacco'nun emriyle kanun düzenlemesi getiriliyor'

Sataşma olduğu gerekçesiyle CHP grubu adına yeniden söz alan Ağbaba şunları söyledi:

“Ben buraya geldim sakin sakin başladım hala laf atmaya devam ediyorsunuz. Ben ‘tütün’ dedim, ‘Adıyaman’ dedim, ‘Malatya’ dedim, ‘fakir fukaralık’ dedim. Siz reisten gizli Marlboro içiyor olabilirsiniz ama o Adıyamanlı fakir fukara o ektiği tütünle kendini geçindiriyor. Karnını doyuruyor, zengin olmuyor. Yapılan şey tütüne bir yasak. Tütünün satışına 2 ila 5 yıl yasak getiriliyor. Niye zorunuza gitti ben bilmiyorum. Beyefendi, ‘manda, himaye’ diyor. Yüz yıl önce bir tek adam İstanbul’u işgal için çağırdı İstanbul işgal edildi bir tek adam çakmak çakmak gözleriyle bakarak, ‘geldikleri gibi giderler’ dedi bu ülkeden emperyalistleri kovdu. Çanakkale’de teslim olmadı, Kurtuluş Savaşı’nda teslim olmadı, bu memlekette fakir fukara teslim olmadı. Yapılmak istenilen şey şu: Çağımızın savaşı topla tüfekle olmuyor kanunla oluyor. Philip Morris’in, British American Tobacco’nun emriyle bir kanun düzenlemesi getiriliyor. Biz biliyoruz ki bu kanunu siz yapmıyorsunuz. Sizin iradeniz yok. Size yön gösterenler o emperyalistler. Yani manda ve himayeye teslim oluyorsunuz. Siz Philip Morris’in, Amerika’nın, İngiltere tekellerinin temsilcisisiniz. Ben Adıyaman’ın, Malatya’nın tütüncünün temsilcisiyim.” (ANKA)