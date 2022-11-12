Yeni Zelanda turundan dönen yolcu gemisinde 800 Covid-19 vakası çıktı

Majestic Princess adlı yolcu gemisi 12 günlük Yeni Zelanda gezisinden sonra Avustralya'nın Sidney kentine yanaştı. Gemide bulunan beş yolcudan birinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Majestic Princess'in 3 binden fazla yolcusu ve 1 bin mürettebatı bulunuyordu. Gemide testi negatif çıkan yolcular bugün gemiden indi.

Gemi operatörü Carnival Australia'nın başkanı Marguerite Fitzgerald, çoğu yolcu olan yaklaşık 800 kişinin enfekte olduğunu söyledi. Fitzgerald, "Bu 12 günlük yolculuğun yarısında vakaların arttığını görmeye başladık" dedi.

Fitzgerald, enfekte misafirlerin hafif veya asemptomatik vakaları olduğunu ve bu insanları odalarında tecrit ettiklerini söyledi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, hastanelerdeki 974 hasta ve bu hafta bildirilen 7 binden fazla vaka ile yeni bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya.