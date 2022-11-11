Uzmanlardan uyarı: 'Covid tekrarı daha riskli olabilir'

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ziyad Al-Aly'nin yaptığı açıklamaya göre Covid tekrarı olan hastaların risk taşıdığı ve tekrar eden örneklerde hastalığın daha ağır geçtiğine dair veriler paylaşıldı.

Yaşanan bir çok Covid tekrarı örneğinde, hastaların yaşamlarını kaybetme oranlarının yüksek olduğu ve bazı kronik hastalık sahibi hastalarda bu durumun ciddiyet kazandığı ifade ediliyor.

Aşılı bireyler %60 daha şanslı

Tüm COVİD süreci boyunca bir kez dahi aşı vurulmuş kişilerde bu sürecim görece daha rahat atlatıldığı ve hastaların %60'ının virüsle mücadelede daha dirençli oldukları ifade ediliyor.

Özellikle kış mevsiminin gelmesi ile kapalı mekan kullanımındaki artışa karşı uyaran uzmanlar, kimi örneklerde maske kullanmayı tavsiye ediyor. 1 Mart 2020 - 6 Nisan 2022 tarihleri arasında yaklaşık 500 bin kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre virüsün tekrar eden örneklerde eğer hastanın daha önce vurulduğu herhangi bir aşı yoksa, sürecin hasta adına endişe verici boyutlara ulaşabileceği gösteriyor. Uzmanlar tüm bu olasılıklara karşı insanları aşı olmaları noktasında uyarıyor.