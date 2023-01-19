Yeni Zelanda Başbakanı Ardern istifa etti

Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, bu yıl seçimlerin Ekim ayında yapılacağın ilan ederken, konuşması sırasında şok duyuruyla istifa ettiğini söyledi.

Bugün partisinin yıllık toplantısında konuşan Ardeen, "görevini yerine getirmek için depoda artık yeterli yakıt olmadığını" belirterek "istifasının zamanının geldiğini" söyledi.

Ardern, Başbakan olarak görev süresinin en geç 7 Şubat'ta sona ereceğini ancak bu yıl yapılacak seçimlere kadar milletvekili olarak görevine devam edeceğini söyledi.

Başbakan, “Ben insanım, politikacılar da insan. Yapabildiğimiz kadarıyla, elimizden gelenin fazlasını veriyoruz" dedi.

Ardern, 2017'de 37 yaşında başbakan olarak göreve başlamıştı.

Ardern, ailesiyle daha fazla zaman geçirmekten başka gelecek planı olmadığını söyledi. Ardern aynı zamanda görevden ayrılma kararının arkasında anketlerdeki düşüşünün olmadığını söyledi. Başbakan, "Seçimi kazanamayacağımıza inandığım için değil, kazanabileceğimize ve zaten kazanacağımıza inandığım için ayrılıyorum ve bu meydan okuma için saflarda yeni insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Ardern'in halefinin kim olacağı henüz belli değil.