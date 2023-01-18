Vietnam Devlet Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan Geçici Başkan olarak atandı

Vietnam basınında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc'un yolsuzluk skandallarını takiben istifa etmesinden sonra Vietnam Devlet Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan geçici Devlet Başkanı olarak atandı.

Phuc, ülkede Covid-19 salgınının önlenmesi ve kontrolünü yürüten bir devlet şirketiyle ilgili olarak kabine üyeleri arasında çıkan yolsuzluk skandallarını takiben dün Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti ve siyasetten ayrıldığını açıkladı. Daha önce ülkede başbakan yardımcısı da istifa ederken, iki bakan ve çok sayıda başka yetkili suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Vietnam anayasası, Devlet Başkanı'nın yokluğunda, ulusal parlamento tarafından başka bir işlem yapılıncaya kadar yardımcısının yetkilerini elinde tutmasını öngörüyor.

Vo Thi Anh Xuan kimdir?

Vo Thi Anh Xuan, Long Xuyen kasabasındaki My Thoi Lisesinde bir öğretmen olarak çalışma hayatına başlamıştı. Bundan sonra, An Giang İl Parti Komitesi Ofisi'nde genel araştırmacı olarak çalıştı.

Vo Thi Anh Xuan, 2001'den 2010'a kadar An Giang Eyaleti Kadın Birliği Başkan Yardımcısı; İl Parti Komitesi Kitlesel Seferberlik Komitesi Başkan Yardımcısı; Tan Chau Parti Komitesi Sekreteri. Daha sonra İl Halk Komitesi Başkan Yardımcısı, An Giang Eyalet Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

2 Ekim 2015'te Politbüro, 2010-2015 dönemi için An Giang İl Parti Komitesi Sekreteri pozisyonunu üstlenmesinin ardından 2015-2020 dönemi 10. İl Parti Kongresi, Vo Thi Anh Xuan'ı İl Parti Komitesi Sekreteri olarak seçti ve 2020-2025 dönemi için An Giang Eyalet Parti Komitesi Sekreteri olarak yeniden seçildi.

6 Nisan 2021'de XIV Ulusal Meclisin 11. oturumunda, Vo Thi Anh Xuan, Devlet Başkan Yardımcısı seçildi ve XV. Ulusal Meclisin Temmuz 2021'deki ilk oturumunda bu unvana tekrar seçildi.