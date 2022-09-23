Vietnam Komünist Partisi ile TKP arasında görüşme

Türkiye'yi ziyaret eden Vietnam Komünist Partisi heyeti, Türkiye Komünist Partisi ile bir görüşme yaptı. Vietnam Komünist Partisi heyetinin başkanlığını yapan Merkez Komitesi Sekreteri Bui Thi Minh Hoai, ülkesindeki durumla ilgili bilgi vermesinin ardından, ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için adımlar atıldığını belirtti.

Vietnam Komünist Partisi'nin uluslararası ilişkilere ve barışa verdiği önemin altını çizen Bui, Türkiyeli komünistlerin ve ilerici kesimlerin Vietnam'a geçmişte ve bugün verdiği desteğe olan şükranlarını dile getirdi. TKP'nin gelişimini yakından izlediklerini, iki parti arasındaki ilişkilerin yakın gelecekte daha sıkı olması gerektiğini vurgulayan Bui Thi Minh Hoai, bir TKP heyetini de Vietnam'a davet etti.

TKP heyeti adında konuşan Genel Sekreter Kemal Okuyan ise Vietnam Komünist Partisi heyetine ziyaretleri için teşekkür ettikten sonra, Vietnam halkının yürüttüğü mücadeleye her zaman büyük önem verdiklerini belirtti. Okuyan ardından ülkedeki ve dünyadaki duruma ilişkin görüşlerini aktardı.

Ukrayna'daki savaşın TKP'ye ve bütün dünya komünistlerine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Okuyan, TKP'nin ilişkilerin barışçıl yollarla sürdürülmesi ilkesine bağlı olduğunun, mevcut sınırların korunması ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvvete başvurulmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda komünist ve işçi partilerinin daha yakın işbirliği içerisinde ortak görüş oluşturması gerektiğini vurguladı.

Vietnam Komünist Partisi'nin davetini memnuniyetle kabul ettiklerini belirten Okuyan önümüzdeki yıl bir TKP heyetinin Vietnam'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.