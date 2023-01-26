Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.
2011'den bu yana Yargıtay'da görev yapan Yener, 1966 Beypazarı doğumlu.
Ankara İmam Hatip Lisesini bitiren Yener, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra birçok kentte hakimlik görevlerinde bulundu.
2011'De Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürdü.
"İş kazaları ve meslek hastalıkları" üzerine çalışmalar yapan Yener, YSK'nın yeni başkanı olarak göreve başladı.