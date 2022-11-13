Yeni yılda yüzde 123 artacaktı: İndirim için çalışma başlatıldı

Yeni yılda yeniden değerleme oranının yüzde 123 olarak belirlenmesi sonrasında vergi, harç ve cezalar bu oranda artacak.

Show Haber'in haberine göre, gelen tepkiler sonrasında AKP, yeniden değerleme oranını aşağıya çekecek formüller üzerinde çalışmaya başladı.

Yüzde 123 olarak uygulanması beklenen zam oranı için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisinin genişletilmesi gündemde.

Yüzde 123 artışla birlikte ruhsatsız araç kullanma 166 TL'den 370 TL'ye, emniyet kemeri takmamak 196 TL'den 436 TL'ye, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı 427 TL'den 952 TL'ye, kırmızı ışık ihlali 427 TL'den 952 TL'ye çıkacak.

Erdoğan yetkisini kullanarak önceki yıllarda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) aşağıya çekmişti. Ancak trafik cezalarında böyle bir yetkisi bulunmuyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bunun önünün açılması planlanıyor. Düzenlemenin yeni yıldan önce çıkması bekleniyor.