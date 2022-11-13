'Ev sahibi' kiracı çıkıyor: 3. kişilere daha yüksek fiyatla kira

Kiralık evi kendi yaşayacak gibi tutanlar, ev sahibinin haberi olmadan 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yapıyor.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, Sözleşmede yetki verilmeden yapılan alt kiralama işlemlerinin geçersiz olduğunu belirten uzmanlar, bu yolla kiracı olanların mağdur olduğuna dikkat çekiyor.

Sektör temsilcileri, evde kendi yaşayacak gibi sözleşme yapanların 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yaptığı, ya da ev sahibinin izni olmadan evlerin oda oda kiralandığını söyledi.

Alt kiralamanın ancak sözleşmede yetki verilmesi halinde olacağını, aksi takdirde geçerliliği olmadığını belirten uzmanlar, “Ev sahibi böyle bir mağduriyet yaşamak istemiyorsa sözleşmesini dikkatli hazırlamalı. Bu evleri kiralayacak 3. kişiler de sözleşmeyi görmeden ödeme yapmamalı. Ortada geçersiz sözleşme varsa, kirasını ödediği halde tahliye talebi ile karşılaşabilir” dedi.