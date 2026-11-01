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Yeni Yaşam Gazetesi’nin internet sitesine erişim engeli

Yeni Yaşam Gazetesi’nin internet sitesi, İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendi. Gazete, yayınını yeni internet adresi üzerinden sürdürüyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 01.11.2026 , 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 , 13:12

Yeni Yaşam Gazetesi’nin yeniyasamgazetesi9.com adresindeki internet sitesine erişim engeli getirildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulandı. Erişim engelinin gerekçesine ilişkin ise kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan söz konusu engele gerekçe olarak “millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması” iddiasının gösterildiği belirtildi.

Gazete, erişim engelinin ardından yayınını yeniyasamgazetesi10.com adresinden sürdürmeye başladı.

Sosyal medya hesapları da engellenmişti

Yeni Yaşam Gazetesi'nin dijital platformlardaki hesapları da son dönemde erişim engelleri ve kapatmalarla karşı karşıya kaldı. Gazetenin Instagram hesabı askıya alınırken TikTok hesabı da kapatıldı.

Gazetenin X hesabı ise 21 Ekim'de dokuzuncu kez erişime engellendi. Manisa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararın ardından gazete, paylaşımlarını yeni açtığı hesabından sürdürmeye başladı.

Böylece gazetenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik engellemeler yeniden gündeme geldi.

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