Yeni yapılacak binaların ayrıntılarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk etapta yapılacak 250 bin konutun yapımına başlayacaklarını, mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi.

"Türkiye'deki tüm mimarlarımızla bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık. Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro- bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz" diyen Kurum, "En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız" ifadesini kullandı.

Kurum, altı dükkân, üstü daire döneminin ise kapanacağını söyledi.