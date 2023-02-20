Yeni yapılacak binaların ayrıntılarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlerin 3-4 katı geçmeyeceğini, altı dükkan üstü daire döneminin ise kapanacağın söyledi.

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk etapta yapılacak 250 bin konutun yapımına başlayacaklarını, mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi.

"Türkiye'deki tüm mimarlarımızla bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık. Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro- bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz" diyen Kurum, "En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız" ifadesini kullandı.

Kurum, altı dükkân, üstü daire döneminin ise kapanacağını söyledi.

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