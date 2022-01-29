Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir?

Açıklanan resmi enflasyonu yüksek bulan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde olduğu belirtilen TÜİK Başkanı Sait Dinçer görevden alındı.

Dinçer yerine göreve atanan Erhan Çetinkaya'nın bu rakamları aşağı çekmekle görevlendirildiği yorumları yapılırken, Çetinkaya'nın kim olduğu, daha önceki görevleri merak konusu oldu.

Erhan Çetinkaya kimdir?

1981 yılında Malatya'da doğan Erhan Çetinkaya, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu.

Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkaya 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.