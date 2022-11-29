Yeni taksi projesi İBB UKOME toplantısında görüşülecek: 'Farklı bir paket sunacağız'

Yarın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısının gündeminde engelsiz taksi taşımacılığı, ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi ile toplu ulaşım ücret tarifesi teklifleri yer alacak.

Gerçek Gündem'den Ökkeş Taşkın'ın haberine göre; daha öncesinde 14 kez reddedilen taksi projesinin ardından sunulacak olan yeni taksi projesi hakkında konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Bir ay önce gündeme getirdiğimiz bin 803 minibüs, 322 taksi dolmuş ve 500 tane engelsiz taksi biçiminde 2 bin 625 araçlık bir taksi filosunun hem nitelik hem de sisteme eklenmesi noktasında bir teklif getirdik. Bu teklifle sayıyı artırmakla kalmayacağız ve sisteme taze kan enjekte ederek işleyişini değiştirmeyi umut ediyoruz. Böylece sistemdeki işletme, kalite ve denetim sorununu giderecek yeni bir modeli kurup, büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

'Farklı müzakere edilmiş bir paket sunacağız'

Daha önce yapılan UKOME toplantılarında yeni taksi projesine karşı çıkılmasına ilişkin de konuşan Gökçe, "Daha önce karşı çıkılmış paketten bir miktar farklı müzakere edilmiş bir paket sunacağız. Ben çok karşı çıkılacağını zannetmiyorum. Çünkü engelli yurttaşlarımızı önceleyen, onları evinden alan bir sisteme karşı çıkılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Bu kamusal bir hizmettir. Bunu ticari yapılar yaparsa onun işletmesi problemli olabilir" ifadelerini kullandı.

Gökçe yeni taksi projesine ilişkin "Engelsiz, dezavantajlı vatandaşlarımızın, hamileler ve çocuklu annelerimizin, yaşlılarımızın hastaneye gitmek için taksiye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bütün bunlar için bir kamusal taşımacılık yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.