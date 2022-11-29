Bakan Kirişci: İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sahipsiz hayvanlar için İstanbul Valiliği ile bir çalışma başlattıklarını belirtti.

İstanbul'da, hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu bulunduğunu söyleyen Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu barınakların doğal hayata yakın olması gerekiyor. Biz, ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri, yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık. Eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz."

Gelecek günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini aktaran Kirişci, bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşleri alınarak bir yol haritası belirleneceğini söyledi.