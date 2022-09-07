Yeni 'sosyal yardım paketi' hazırlığı: Ekim'de açıklanacak

Emekçiler daha fazla yoksulluğa mahkum edilirken hükümet seçimler öncesinde yeni bir "sosyal yardım paketi" açıklamaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre bazı sosyal yardım kalemlerinin kapsamının genişletileceği ve yardım miktarının artırılacağı belirtildi.

Yeni sosyal yardım kalemleri de uygulamaya girecek. Bu kapsamda ilk olarak eğitim hayatı devam eden çocuklar için ailelere nakit yardım yapılması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dün bir araya gelerek yeni dönemde uygulanacak sosyal yardım politikasını değerlendirdi.

Toplantıyla sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların geliştirilmesi hem de yeni sosyal destek uygulamalarının eklenmesi kararlaştırıldı. Habere göre yapılacağı söylenen yardımlar şöyle:

Bu kapsamda enerji destekleri artacak. Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı artacak. Yardım miktarı da yükselecek.

Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak.

Aile destek yardımı da genişletilecek, rakamları artacak.

Sosyal yardım paketinin ayrıntıları ekim ayındaki kabine toplantısında açıklanacak.