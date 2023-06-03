Yeni siyasi parti kuruldu, ilk ziyareti dikkat çekti: Seçimde Erdoğan'ı desteklemişlerdi

Osmanlı Ocakları Teşkilatı bünyesinde kurulan Ocak Partisi, ilk ziyaretini Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi’ne yaptı.

Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyen gerici grubun başındaki isim olan Kadir Canpolat, “İktidarın güzel yapmış olduğu şeyleri her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama yanlış olursa da susmayacağız. Sayın Erdoğan’ı lider kabul ediyoruz. Parti programımızda dahi Sayın Erdoğan’ın ismi ve onun Türkiye davası desteklenecektir ibaresi var. Bu demek değil ki, AK Parti’nin hatalarını konuşmayalım. Biz kayıtsız şartsız, devletimizin, özellikle de milletimizin yanındayız. Millet neyi arzu ediyorsa milletimizin tarafında kalacağız” diye konuştu.