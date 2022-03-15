‘Yeni siyasi çalışmalara tanık olabiliriz’ iddiası: ‘Millet İttifakı bölünür, masa dağılır...’

AKP ve MHP'nin üzerinde uzun süredir çalıştığı, seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşüren teklifi TBMM’ye sundu.
Teklifi hazırlayan iki isimden biri olan MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.
Yıldız, söz konusu değişikliğin neden 2017'de yapılmadığına ilişkin soruya, "Böyle parti enflasyonu, pazarlık partileri yoktu. 'İttifak kurmakta zarar yok' denildi. Onda bile 30 milletvekili adayı seçimi helal şekilde kazandığı halde meclise gelemedi. 30 milletvekili ise kazanamadığı halde başkasının yerine geldi. Aşkın temsille karşı karşıya kaldık” diye yanıt verdi.
'Cumhur İttifakı'nın üç amacı...'
Saymaz, yazısında konuşmayı şöyle aktardı: