‘Yeni siyasi çalışmalara tanık olabiliriz’ iddiası: ‘Millet İttifakı bölünür, masa dağılır...’

AKP ve MHP'nin üzerinde uzun süredir çalıştığı, seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşüren teklifi TBMM’ye sundu.

Teklifi hazırlayan iki isimden biri olan MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Yıldız, söz konusu değişikliğin neden 2017'de yapılmadığına ilişkin soruya, "Böyle parti enflasyonu, pazarlık partileri yoktu. 'İttifak kurmakta zarar yok' denildi. Onda bile 30 milletvekili adayı seçimi helal şekilde kazandığı halde meclise gelemedi. 30 milletvekili ise kazanamadığı halde başkasının yerine geldi. Aşkın temsille karşı karşıya kaldık” diye yanıt verdi.

'Cumhur İttifakı'nın üç amacı...'

Saymaz, yazısında konuşmayı şöyle aktardı:

“Millet İttifakı'nın kurduğu altılı masanın altına dinamit yerleştiren Cumhur İttifakı, şu hesabı yapıyor: Saadet, Gelecek ve DEVA partileri yüzde 7'ye ulaşamayacağı için Millet'ten ayrılarak, tek çatı altında seçime girebilir. Üç parti barajı geçse bile yüksek sayıda milletvekili çıkaramayabilir.

Hem Millet İttifakı bölünür hem de altılı masa dağılır.

Bu birinci amaç.

İkincisi...

Bu partiler CHP ve İyi Parti'nin listelerinden seçime katılabilir. Ancak o durumda SP, Gelecek ve DEVA'ya oy vermeyi düşünen AK Partili ve MHP'li küskünler partilerinde kalabilir. Anketlerde 'Kararsızlar' yüzdesi içerisinde yer alan bu kütle kerhen de olsa bir kez daha Cumhur'a oy verebilir.

Üçüncüsü...

Artık oylarla CHP ve İyi Parti'nin milletvekili kazanması engellenerek, TBMM'deki çoğunluk sağlanır.

'İttifakın mantığı ve yararı kalmayacak'

Seçime ilişkin teklifi hazırlayan iki isimden biri olan MHP’li Feti Yıldız’a “Değişiklik neden 2017’de yapılmadı” diye soran ve sürece ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun tepkisini de yazısında aktaran Saymaz’ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

"Teklifi hazırlayan iki isimden biri olan MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a "Değişiklik neden 2017'de yapılmadı?" diye sordum.

Şu yanıtı verdi:

"Böyle parti enflasyonu, pazarlık partileri yoktu. 'İttifak kurmakta zarar yok' denildi. Onda bile 30 milletvekili adayı seçimi helal şekilde kazandığı halde meclise gelemedi. 30 milletvekili ise kazanamadığı halde başkasının yerine geldi. Aşkın temsille karşı karşıya kaldık."

Pazarlık partileri ile kimi kastettiğini sordum.

İsim vermedi.

Dedi ki:

"Bazı partilerde iktidar mücadelesinde istediğini bulamayanlar artık oyların cazibesiyle 'Kendime yer bulurum' diyor. Bunun için parti kuruyorlar."

Yıldız, "Artık oylardan netice alamadığını anlayanlar CHP listesinden seçilecek yerler için pazarlığa girecek" dedi.

"İttifakın mantığı ve yararı kalmayacak" yorumunu yaptım.

Yıldız, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde bazı siyasi çalışmalara tanık olabiliriz. Eğer bunlar kamuoyu şirketlerine inanıyorlarsa üçüncü ve dördüncü ittifakı meydan getirebilirler. Buyursunlar."

Kılıçdaroğlu: 12 Eylül hukukunun devamı

Feti Yıldız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın teklifi açıkladığı sırada CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi şöyle oldu:

"Bu 12 Eylül darbe hukukunun devamıdır. Erdoğan, gidişini engellemeye çalışıyor. Ne yaparsa yapsın fayda etmeyecek. Göreceksiniz, halk bu adamı gönderecek."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AK Parti'nin birinci olacağı, daha fazla milletvekili çıkaracağı inancıyla teklifi getirdiğini vurguluyor.

Salıcı, "2018'deki seçim sonucuna göre hesap yapıyorlar. AKP de MHP de eriyor. Bu hesap yanlış" diyor.

CHP ne yapacak?

Salıcı, son seçimde SP'nin CHP, DP'nin de İyi Parti listelerinden adaylar gösterdiğini hatırlatarak, "Teklifi geçirirlerse sisteme adapte oluruz. İttifakı masa başı operasyonlara kurban etmeyiz" diyor.