Yeni Şafak'tan TÜSİAD manşeti: Bunlar tefeci

Ekonomideki duruma ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı TÜSİAD, bugün de Yeni Şafak'ın manşetinde.

"Bunlar iş adamı değil tefeci" manşeti atan Yeni Şafak, haberde "Türkiye’nin en büyük sanayicilerini bir araya toplama iddiasındaki TÜSİAD, tam tersine sanayiyi, üretimi ve istihdamı teşvik eden düşük faiz politikasına karşı çıkıyor. TÜSİAD, tefeciler gibi paradan para kazanmak istiyor, rant ekonomisini ve yüksek faizi savunuyor. Faizi düşüren hükümeti de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.