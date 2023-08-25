Yeni Şafak'ta faiz sessizliği

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı 2,5 yıl önce yapılan faiz artışı üzerinden, “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetiyle hedef alan Yeni Şafak gazetesi, dünkü faiz artışını görmezden geldi.

Daha önce hedef aldığı faiz artırımını manşetinden duyuran gazete, bu defa daha yüksek orandan yapılan artırıma "Merkez faizi yüzde 25'e çıkardı" başlığıyla kibrit kutusu büyüklüğünde yer vermekle yetindi.

Gazete, geçtiğimiz ay yapılan bir önceki artımıysa ''Bu son olsun: Türkiye daha fazlasını kaldıramaz'' başlığıyla duyurmuştu.

Soysal dengeyi buldu: 'Adil eşik'

Yeni Şafak'ın ekonomi politikasına karşı değişen tutumunun belgesi niteliğinde olan haberin ardından gazetenin yazarı ve AKP Genel Merkez Sivil Toplum ve Halka İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Soysal da 'u dönüşü' gerçekleştirdi.

Önceki yazılarında ''Merkez Bankası faiz artışına gitmemeli'' diyen Soysal, bu defa ''mutedil akıldan yana'' olduğunu belirterek, ''Merkez Bankası faizi ne öldürmeli, ne güldürmeli'' dedi. Kendisine eski argümanlarını hatırlatanları ''Ne İsa’ya, ne Musa’ya yaranırsınız'' sözleriyle eleştiren Yeni Şafak yazarı, yüzde 25 faiz oranı için ''Bu nokta adil eşiğe en yakın haldir'' dedi.

Sabah yazarı: Umarım uzun sürmez

İktidara yakın medyadan ekonomi yönetimine uyarı ise Sabah gazetesinden geldi. Gazetenin yazarlarından Dilek Güngör, kararın "sürpriz" olduğunu belirterek "Tabii, bu durum da reel sektör açısından olumsuz olabilir. Umarım, süreç uzun sürmez. Çünkü, enflasyonun yanına işsizlik ve durgunluğun da eklendiği bir dönem bugünkünden daha da kötü olabilir!" ifadelerini kullandı.

Güngör, Merkez Bankası'ndaki yeni ekibin, piyasalara "patron benim" mesajı verdiğini vurguladı.

Nereden nereye

Merkez Bankası, "Türkiye ekonomi modeli"ne geçilmeden önce son faiz artırımını yaptığı Mart 2021'de politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmiş, kararın ardından Ağbal, görevden alınmıştı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kabineyi yenileyen AKP, Merkez Bankası Başkanlığı’nda da Şahap Kavcıoğlu’nu görevden alıp Hafize Gaye Erkan'ı göreve getirerek değişikliğe gitmişti. Görev değişiminin ardından döviz kurları ve enflasyonda yukarı doğru patlama, döviz rezervlerinde de rekor azalışlara sahne olan 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırıldı. Politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çeken Merkez Bankası, daha sonra 2,5 puan faiz artırmıştı. Banka, dünkü kararıyla da politika faizini yüzde 25'e çekti.