Yeni Şafak yazarından YAŞ kararları öncesi 'arşiv temizliği' çağrısı

Bu hafta yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki üst düzey terfi ve atamalar karara bağlanacak. Genelkurmay Başkanının da bu toplantıda belli olması bekleniyor.

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu bugünkü yazısında atama kararları öncesi devletin istihbarat arşivlerinde "temizlik" çağrısı yaptı.

Fethullahçılarca yapılan fişlemelerin halen değerlendirmelerde ele alındığını belirten Likoğlu "Arşivlerimizi, Fetullahçı hainlerin ve gayrimilli unsurların kirlerinden arındırmalıyız" ifadesini kullandı.

Likoğlu'nun Fethullahçıların fişlemelerini öne sürerek toptan "temizlik" çağrısı yapması, atanması istenen bazı isimlerin sicillerindeki tarikat ve cemaat bağlantılarının arşivlerde halen durduğunu ve bundan rahatsızlık duyulduğunu akla getiriyor.

Likoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

"15 Temmuz’dan bu yana devletin her kademesine yapılan atamalar konusunda bir hassasiyet gösteriliyor. Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Lakin, İsmet Bozdağ’ın kitabında anlattığı gibi, devlet arşivlerindeki istihbarat notlarına bakarak, karar veriyoruz.

Peki o istihbarat raporları ne kadar doğru?.. Devletin en mahrem yerlerine sızan Fetullahçı teröristler başta olmak üzere, gayrimilli unsurlar nasıl raporlar yazdı. Bunların bir gözden geçirilmesi gerekmiyor mu?

Yarın çok önemli bir şura var. TSK’nın, dolayısıyla Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak komuta kademesi belirlenecek. Ama ne yazık ki hâlâ Fetullahçıların fişlemelerinin değerlendirmelerde ele alındığını duyuyoruz.

Sadece TSK’da değil, devletin üst kademelerinde görev yapacak bürokratlar için benzer fişlemeler dikkate alınıyor.

2012 yılında ne kadar milli bürokrat var ise onları tasfiye etmek için Fetullahçılar, “İzmir Casusluk” diye bir kumpas kurdu. O kumpasta milli bürokratlar için yazılan iftira dolu fişlemeler maalesef sistemden silinmedi.

Tabii ki devletin hafızasını silemeyiz, yok sayamayız. Ama geçmişte kasıtlı kötülüklerin yapıldığını, hainlerin yerli ve milli olanları tasfiye etmek için istihbarat notları düzenlediğini unutamayız, göz ardı edemeyiz. Arşivlerimizi, Fetullahçı hainlerin ve gayrimilli unsurların kirlerinden arındırmalıyız."