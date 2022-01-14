Yeni Şafak yazarı: Türkler de Kürtler de İslâmı terk ediyorlar hızla, bu bir çığlıktır

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında "insanların inanıp inanmamakta hür" olduğunu söyledi, “Türkiye’de deizm ve ateizm’de bir patlama yaşanıyor” dedi.

“Deistleri ve ateistleri suçlama kolaycılığına kaçmadan, insanların neden deist ve ateist olduklarını çuvaldızı kendimize batırarak göstermeye çalışacağım” diyen Kaplan, “Türklerle Kürtler birbirlerine omuz verdiler ve tarihin akışını değiştirdiler. Eğer şimdi olduğu gibi birbirlerine omuz vururlarsa, birbirlerine düşürülürler ve tarihin en büyük darbesini yemekten kurtulamazlar! Türklerle Kürtlerin birbirlerine omuz vermelerinin yolu, İslamî tarihî iddialarını üstlenmelerinden geçer. Eğer İslâm’ı terk ederlerse, hem birbirlerine girerler hem de tarihten silinir giderler -Allah muhafaza!” ifadesini kullandı.

Yazısında Cumhuriyet düşmanlığını sürdüren gerici yazar Kaplan, “Tanzimat’la yönümüzü yitirdik; Cumhuriyet’le eksen değiştirdik, yörüngemizi yitirdik, bu ülkenin yönünü ve yörüngesini batıya endeksledik; küreselleşmenin bizi de kuşattığı ve vurduğu Özallı neo-liberalizm süreciyle birlikte ruhumuzu yitirme sürecine sürüklendik” derken, bugün gelinen noktanın “ürpertici” olduğunu ve “İslâm’ın çocukları açıkça intihar” ettiğini yazdı.

Kaplan yazısına şöyle devam etti:

"Türkler de Kürtler de, İslâm’ı terk ediyorlar hızla; deizm, ateizm çıkmaz sokağına sürükleniyorlar güle oynaya!

Tarihin en zorlu dönemlerinden birinden geçerken, insanlığın tam da bize, bizimse hakikate gebe olduğumuz kritik bir zaman diliminde, bu toprakların çocuklarının İslâm’ı terk etmesi hem intihar etmesi hem de insanlığı ayağa kaldıracak imkânı yitirmesiyle sonuçlanacaktır!

Bu, bir çığlıktır!

Sesimi duyan var mı?”