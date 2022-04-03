Yeni Şafak yazarı: Ramazan'ı laiklikten kurtulma vesilesi yapmalıyız

Yazısında, Ramazan'ın "laiklikten kurtulma vesilesi olarak kullanılması gerektiğini" belirten gerici Yeni Şafak gazetesi yazarı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin eski öğretim üyesi Faruk Beşer, "Allah bizi jakoben bir laiklikle cezalandırdı" ifadesini kullandı.

Erkeğin eşinin çalışmasına izin vermeyebileceğini, dövme ve piercingin sapıklık olduğunu savunan ve Taliban'a desteğiyle bilinen Beşer'in "Gıdayı ruha ver Cibrîl olasın" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Ramazan’ı Müslümanlar olarak önce bizim inşa ettiğimiz laiklikten kurtulma vesilesi de yapmalıyız. Evet, laikliği ilk defa biz icat ettik, dinle dünyayı birbirinden ayırdık, seccade başında ve camide Müslüman olduk, insani ilişkilerimizde İslam’a yer vermedik, helalı haramı hesaba katmadık. Dünyayı öğrenmeyi başkalarına bıraktık. Allah da bizi jakoben bir laiklikle cezalandırdı. Oysa İslam her şeyden önce, tabir caizse sosyal bir dindir. Topluma karşı olan görevlerimizi yerine getirdiğimizde ancak oturup nafile ibadetlerimizi yaparız."