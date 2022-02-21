Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: 'Geççek' şarkısı istihbarat birimlerince araştırılmalı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, şarkıcı Tarkan’ın “Geççek” isimli şarkısı hakkında “Millet İttifakı tarafından iktidar aleyhine kullanılması bazı FETÖ ve PKK’lı unsurların bu şarkıya ideolojik olarak sahip çıkmaları da istihbarat birimlerince araştırılması gereken konular arasındadır” yorumunu yaptı.
Orakoğlu, “Sanat dünyasında etki, nüfuz ajanları veya uyuyan hücreler var mı?” başlıklı köşe yazısında Tarkan’ın şarkısının istihbarat birimleri tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.
Şu an herhangi bir soruşturma yürütülmediğini belirten Orakoğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle: