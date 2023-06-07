Yeni Şafak Süleyman Soylu’ya yakın ismi hedef aldı

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, eski İçişleri Bakanı, AKP Milletvekili Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile bilinen AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer aleyhinde bir haber yayınladı.

“Kimin adamı ve neye hizmet ediyor?” başlıklı haberde, “Dört ayı geride bırakan asrın felaketinde depremzedelerin sarılmaya çalışılan yaralarına merhem olmak yerine takoz koymayı tercih eden bürokratlar da var. AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer'in sahada iş yapan insanlara karşı tutumu ve engellemeleri infiale neden oldu. Hızlı karar ve seri çözüm gerektiren felakette Sezer'in tutumu zihinlerde soru işaretini beraberinde getirdi” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, “AFAD’a leke sürüyor” ifadelerinin yer aldığı bir ara başlık da kullanılırken Uğur Sezer’den ‘takoz Uğur’ olarak bahsedildiği öne sürüldü:

“Sezer'in asrın felaketi sonrası bütün toplum seferber olmuşken ve hızlı kararlar alınması gereken bir süreçte depremzedelerin giderilmesi gereken acil ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları yokuşa sürmesi zihinlerde soru işareti bıraktı. Sezer'in benzer davranışları sıklıkla tekrarlamasından dolayı çevresindekiler tarafından 'takoz uğur' olarak çağırıldığı belirtildi.”

Uğur Sezer kimdir?

1981 doğumlu Uğur Sezer, bürokraside çabuk yükselen isimlerden biri olarak biliniyor.

2007 yılında Isparta’nın Aksu ilçesine kaymakam olarak atanan Sezer, 2018’de Ankara’nın Çubuk ilçesinin kaymakamlığına getirildi. Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminin gerçekleştiği 2019 yılında, Ankara’nın Çubuk ilçesinin kaymakamı olarak görev yapıyordu. Saldırıdan sonra bakanlık merkez kadrosuna alındı

Ardından Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri sınıfına yükseltilen Sezer, Mülkiye Müfettişi kadrosuna alındı, daha sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı oldu. Sezer, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin hemen öncesinde ise, 11 Ocak’ta AFAD Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ile Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü, AFAD’ın iki başkan yardımcısından biri olan Sezer’e bağlı bulunuyor.

Öte yandan, Uğur Sezer’in eşi Fatime Yavuz Sezer’in de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) daire başkan yardımcısı olduğu ortaya çıkmıştı.