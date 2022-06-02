Yeni Şafak Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa yardımcılarının kim olacağını yazdı

AKP'nin yandaş gazetelerinden Yeni Şafak, 6’lı masaya ilişkin 'kulis bilgileri' haberi yayımladı.

Habere göre, Kılıçdaroğlu’nun aday olması ve seçimi kazanması durumunda, 1’inci Cumhurbaşkanı yardımcısının İYİP Genel Başkanı Meral Akşener olacağı iddia ediliyor. 2’nci yardımcının ise masada yaşı en büyük olan Temel Karamollaoğlu olacağı konuşuluyor.

Yine haberde yer alan iddiaya göre, CHP liderinin aday olmaması ve masadaki genel başkanlar dışında bir ismin aday olması durumunda ise seçilecek adayın 6’lı masadaki genel başkanlar tarafından yönetileceği iddia ediliyor. Bakanlıkların ise oy oranına göre paylaşılacağı ifade ediliyor. CHP’nin en çok bakanlığa sahip olacağı, ardından da İYİP’nin geleceği belirtiliyor. Geriye kalan partilerin genel başkanlarına ise kabinede koltuk verileceği iddia ediliyor.