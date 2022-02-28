Yeni Şafak 'İBB tesisleri içki servisine başladı' dedi, İBB'den 'Allah'tan kork' yanıtı geldi

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu hedef aldığı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı sosyal tesislerde içki servisinin başladığını iddia etti.
‘Yalanlama geldi: Var mısın?’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Likoğlu’nun içki servisi iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı.
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteciye “Gelin bugün birlikte 21 tesisimizi dolaşalım, yalan söyleyen istifa etsin. Var mısın?” diye sordu.
‘Allah’tan korkmamış, kuldan utanmamış...’
Yazıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İBB sosyal tesislerinde içki servisine başlandığını yazmış. Mübarek Miraç gecesi, Allah’tan korkmamış, kuldan utanmamış. Hüseyin bey, gelin bugün birlikte 21 tesisimizi dolaşalım, yalan söyleyen istifa etsin. Var mısın?”
Yeni Şafak GYY @HuseyinLikoglu İBB sosyal tesislerinde içki servisine başlandığını yazmış. Mübarek Miraç gecesi, Allah’tan korkmamış, kuldan utanmamış. Hüseyin bey, gelin bugün birlikte 21 tesisimizi dolaşalım, yalan söyleyen istifa etsin. Var mısın?@SosyalTesisler— Murat YAZICI (@muryaz) February 28, 2022