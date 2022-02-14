Hızlarına yetişilemiyor: Yeni Şafak'tan 'şerefsiz' dönüşü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 12 anlaşma yapmak üzere gideceği duyuruldu.

Daha önce devlet töreniyle Erdoğan tarafından karşılanan Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, yakın dönemde Yeni Şafak'a 'şerefsiz bunlar' başlığıyla manşet olmuştu.

Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gargaş açıklamada, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak 'şerefsiz' manşetini unuttu, 'Yeni bir sayfa açıyoruz' başlıklarına yer verdi.

Yeni Şafak Türkiye'deki görüşme sonrası da 'BAE ile 10 anlaşma', '10 milyarlık fon ayırdık' başlıklarına yer vermişti.