Yeni Şafak gericiliğe karşı çıkarsa: 'Arkasında cinler var'

Eylem Amine Altunkaynak isimli kadının "kuantum ve bilinçaltı seminerleri"yle kazandığı binlerce lira ve lüks yaşamı sosyal medyada gündem olmuştu. On binlerce takipçisi olan Altunkaynak kendisini "NLP (Nörolinguistik Programlama) Uzmanı", "Bilinçaltı Eğitmeni" ve "yazar" olarak tanıtıyor. "Seminerleri" ve "eğitim paketleri" olduğunu söyleyen ve yüzünü göstermeyen Altunkaynak’ın paket ücretleri bin 290 liradan başlayıp, 57 bin liraya kadar çıkıyor.

Yeni Şafak'a konuşan Altunkaynak, "Aldığım eğitimleri dinle bağdaştırarak kendi bilinçaltı eğitimlerimin patentini aldım. Ve bilinçaltı eğitimimde kişiye olayları okuma ve tekamül sanatını anlatıyorum. Yaşam döngüm de olayları okumamla da kendimi geliştirdim ve katılımcılara destek oldum" demişti.

'Bu işin temelinde cinler var'

Yeni Şafak grubundan çıkan Gerçek Hayat Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer de Eylem Amine Altunkaynak tartışmasına girdi. Özer, Eylem Amine Altunkaynak’ın arkasında “cinler” olduğunu söyledi.

Kemal Özer, “Bilinçaltı temizliği adı altında ne yapmak istiyorlar? Gerçek hedefleri ne? Olup biten aslında son derece basit. Bu işin temelinde cinler ve onlarla iletişim halindeki kötü niyetli kimseler var” ifadesini kullandı.