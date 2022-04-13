'Kuantum' pazarlayan dolandırıcı: Arabam işini yaptı dünya beni tanıdı

Eylem Amine Altunkaynak isimli kadının "kuantum ve bilinçaltı seminerleri"yle kazandığı binlerce lira ve lüks yaşamı sosyal medyada gündem olmuştu. On binlerce takipçisi olan Altunkaynak kendisini "NLP (Nörolinguistik Programlama) Uzmanı", "Bilinçaltı Eğitmeni" ve "yazar" olarak tanıtıyor. "Seminerleri" ve "eğitim paketleri" olduğunu söyleyen ve yüzünü göstermeyen Altunkaynak’ın paket ücretleri bin 290 liradan başlayıp, 57 bin liraya kadar çıkıyor.

Yeni Şafak'a konuşan Altunkaynak, "Aldığım eğitimleri dinle bağdaştırarak kendi bilinçaltı eğitimlerimin patentini aldım. Ve bilinçaltı eğitimimde kişiye olayları okuma ve tekamül sanatını anlatıyorum. Yaşam döngüm de olayları okumamla da kendimi geliştirdim ve katılımcılara destek oldum" dedi.

"Tek servetim olan arabayı da bugünden sonraki seminerlerimde kullanmayacağım. Çünkü amacını tamamladı. Birçok kişiye ulaştım. Bütün Türkiye, bütün dünya beni tanıdı" diyen Altunkaynak, kazancını Afrika’daki bir ülkeye gönderdiğini öne sürdü.

Altunkaynak, "Ben normal hayatımda çok sade bir hayat yaşıyorum. Oradaki şaşaanın amacı, sosyal medyada ‘keşfet’e’ düşüp, daha çok insana ulaşmak" iddiasında bulundu.