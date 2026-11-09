Yeni Parti’den Canan Yüceer açıklaması: 'AKP’ye geçme konusunda duyum bizde de var’

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in Yeni Parti’den istifasına dair yaptığı açıklamayı “bahane” diye niteledi, Yüceer’in AKP’ye geçeceğine dair duyum aldıklarını söyledi.

Emre bugün düzenlediği basın toplantısında Yüceer’in Yeni Parti’den istifası, istifa gerekçesi ve AKP’ye katılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine “Yapmış olduğu açıklama bahane. Kurultay delegeliğine yazılmadığı falan” dedi.

Yüceer’in bir haftaya yakın süredir Yeni Parti yetkililerinin telefonlarına yanıt vermediğini söyleyen Emre "Bir hazırlık yapıldığı bir süredir kulağımıza geliyordu. AK Parti'ye geçme konusunda bir duyum bizde de var çünkü kimseyle teması yok” ifadesini kullandı.

'Birtakım yargı tacizleri, hazırlıklar konusunda endişe olduğu duyumları var'

“Yeni Parti olarak hiçbir büyükşehir belediye başkanımıza, esasen hiçbir üyemize hiçbir yerde haksızlık yapmayız, yapmamak için elimizden gelen gayreti gösteririz” diyen Zeynel Emre şunları söyledi:

“Yani Büyükşehir Belediye Başkanısınız, delegelik ne? Zaten defalarca yaptığınız, bundan sonra da isteseniz yapacağınız şeyler. Bunlar işin bahanesi. İşin aslı birtakım yargı tacizlerinin bulunduğu, hazırlıkların olduğu, bu konuda endişenin hakim olduğuna ilişkin duyumlar var.”

Zeynel Emre içinde bulunulan durumu bir “demokrasi krizi” diye nitelediği açıklamasında “Sürecin içerisinde yıllardır parti içerisinde önemli görevler alıp hiçbir şikayetiniz olmamış, birdenbire bir hafta içerisinde tüm iletişimi kesip bugüne kadar karşısında durduğunuz, değişmesi gerektiğini söylediğiniz, eleştirdiğiniz yapıyla birlikte hareket edeceksiniz. Bunun hiçbir izahı yok” diye belirtti.

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