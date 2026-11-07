Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti’den istifa etti, yoluna nasıl devam edeceğine dair bilgi vermedi.

Yüceer istifasına Yeni Parti Tekirdağ kongresinde olup bitenleri gerekçe gösterdi. "Kurultay delegesi yazılmamasını kabul edilebilir bulmadığını" belirten belediye başkanı bunu "vefasızlık" olarak niteledi.

'Bazıları koltuk hesabına düşmüş'

Yüceer’in X’teki açıklamasında şöyle dedi:

"Bugün itibarıyla üyesi olduğum YENİ Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda.

Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum.

Mesele seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil."

Yüceer 24 Ağustos’ta CHP’den istifa ettiğini ve Yeni Parti’ye katılacağını açıklamıştı. Devamında “Butlan anlayışıyla örgütümüzün iradesine gölge düşürülmesine sessiz kalmayacağım” demişti.

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