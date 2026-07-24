YENİ Parti’de yönetim belli oldu: Parti Meclisi ve YDK seçildi

CHP’den ayrılan milletvekillerinin kurduğu YENİ Parti’nin Kurucular Kurulu, ilk toplantısını Ankara’daki Anadolu Kulübü’nde yaptı.

Toplantıda gerçekleştirilen oylamada Özgür Özel, oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanlığına seçildi. Özel, toplantının ardından sosyal medya hesabındaki unvanını da “YENİ Parti Genel Başkanı” olarak değiştirdi.

Genel başkanlık seçiminin ardından partinin 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, YENİ Parti’nin kapalı grup toplantısında yapılan seçim sonucunda Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın grup başkanvekilliğine getirildi.

Partinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partiler listesine de işlendiği bildirildi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, Kurucular Kurulu üyelerinin yaptığı oylamayla genel başkan seçildiğini belirtti.

Özel, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’de Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret edeceklerini, saat 12.00’de ise ilk Parti Meclisi toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi.

Parti Meclisinin onayının ardından kurucu Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine başlayacağını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

Salı günü Meclis’te kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15.00 itibarıyla TBMM’nin ana muhalefet partisi olarak hem Genel Kurul’daki yerimizi hem de Meclis’teki yerimizi alacağız.