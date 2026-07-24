YENİ Parti’de yönetim belli oldu: Parti Meclisi ve YDK seçildi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 24.07.2026 , 18:12
CHP’den ayrılan milletvekillerinin kurduğu YENİ Parti’nin Kurucular Kurulu, ilk toplantısını Ankara’daki Anadolu Kulübü’nde yaptı.
Toplantıda gerçekleştirilen oylamada Özgür Özel, oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanlığına seçildi. Özel, toplantının ardından sosyal medya hesabındaki unvanını da “YENİ Parti Genel Başkanı” olarak değiştirdi.
Genel başkanlık seçiminin ardından partinin 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.
Grup başkanvekilleri belirlendi
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, YENİ Parti’nin kapalı grup toplantısında yapılan seçim sonucunda Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın grup başkanvekilliğine getirildi.
Partinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partiler listesine de işlendiği bildirildi.
Özel: Salı günü ana muhalefet partisi olarak yerimizi alacağız
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, Kurucular Kurulu üyelerinin yaptığı oylamayla genel başkan seçildiğini belirtti.
Özel, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’de Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret edeceklerini, saat 12.00’de ise ilk Parti Meclisi toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi.
Parti Meclisinin onayının ardından kurucu Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine başlayacağını ifade eden Özel, şöyle konuştu:
Salı günü Meclis’te kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15.00 itibarıyla TBMM’nin ana muhalefet partisi olarak hem Genel Kurul’daki yerimizi hem de Meclis’teki yerimizi alacağız.
Parti Meclisi üyeleri
YENİ Parti’nin 80 kişilik Parti Meclisinde şu isimler yer aldı:
Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Aliye Timisi Ersever, Aliye Coşar, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent, Ayhan Barut, Aykut Kaya, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Barış Karadeniz, Bekir Başevirgen, Bilal Bilici, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Cumhur Uzun, Deniz Yavuzyılmaz, Deniz Yücel, Doğan Demir, Ednan Arslan, Elvan Işık Gezmiş, Ensar Aytekin, Evrim Karakoz, Evrim Rızvanoğlu Emir, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Fahri Özkan, Fethi Açıkel, Gamze Taşcıer, Gizem Özcan, Gökçe Gökçen, Hasan Öztürk, Hikmet Yalım Halıcı, İbrahim Arslan, İsmail Atakan Ünver, İsmet Güneşhan, İzzet Akbulut, Kayıhan Pala, Mahmut Tanal, Mehmet Tahtasız, Mehmet Salih Uzun, Melih Meriç, Metin İlhan, Murat Bakan, Murat Çan, Mustafa Erdem, Mustafa Sarıgül, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mühip Kanko, Nail Çiler, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Okan Konuralp, Orhan Sümer, Özgür Ceylan, Gökan Zeybek, Özgür Erdem İncesu, Reşat Karagöz, Servet Mullaoğlu, Seyit Torun, Sibel Suiçmez, Suat Özçağdaş, Süleyman Bülbül, Süreyya Öneş Derici, Şeref Arpacı, Tahsin Ocaklı, Talat Dinçer, Talih Özcan, Türkan Elçi, Uğur Bayraktutan, Ulaş Karasu, Utku Çakırözer, Ümit Özlale, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Zeynel Emre ve Seda Kaya Ösen.
Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri
Partinin 15 kişilik Yüksek Disiplin Kuruluna ise Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin, Kubilay Cem Baran Fırat, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca seçildi.
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