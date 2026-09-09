Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında art arda 'Üsküdar' soruşturmaları

Üsküdar Belediyesi'nin dün yapılan başkan vekili seçimleriyle AKP'ye geçmesinin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e yönelik iki ayrı başsavcılık tarafından soruşturma açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Meclisi’nin üç üyesinin şikayetleri üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.

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ANKA'nın aktardığına göre meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin "iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını" öne sürdü.

Bir soruşturma da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan: AKP'ye geçen meclis üyesi müşteki olarak ifade verdi

Öte yandan dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye başkan vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Özgür Çelik'in CHP'den AKP'ye geçen belediye meclis üyelerinden Ayhan Aydın'ın tehdit edildiğine dair açıklamaları soruşturma konusu olmuştu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Çelik'in "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi" şeklindeki iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatılmış, Aydan Aydın ifadeye çağrılmıştı.

Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda "müşteki" olarak ifade veren Aydın, ifadesinde Çelik'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Aydın "Özgür Çelik'e veya bir başkasına telefonla ya da yüz yüze tehdit edildiğim ya da baskı altına alındığım yönünde tek bir söz dahi söylemedim. Engelli eşim ve çocuğum üzerinden baskı gördüğüm iddiası da doğru değildir. Ailemin ve çocuğumun bu şekilde siyasi bir tartışmanın içine çekilmesi beni ve aile bireylerimi çok üzmüştür. Bunu kabul etmiyorum. Meclis üyeliğinden istifam ve AK Parti'ye katılmam tamamen kendi hür irademle gerçekleşmiştir. Bu kararın uzun süre düşünerek, kendi siyasi kanaatim doğrultusunda verdim. Bu kararı bir anda, vermedim, belirli bir süreç içinde oluşan rahatsızlıkların sonucudur ve sebeplerini de belirtmek isterim. Bir süredir gerek belediye yönetimi gerekse partimin tutumundan rahatsızlık duymaktaydım" ifadesini kullandı.

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