Yeni ÖSYM Başkanı'nın paylaşımı gündem oldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığının ortaya çıkmasıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün için Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

Dün gece saatlerinde yayımlanan kararla Halis Aygün görevden alındı.

4 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Aygün’ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanı olarak atandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Bülent Maraklı, Twitter hesabından Bayram Ali Ersoy'un geçmişte attığı bir tweeti paylaşarak "Tarikatçıya 'efendim' diyen bir ÖSYM Başkanı'mız var artık" ifadelerini kullandı. Tweette Ersoy, geçtiğimiz günlerde ölen İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için "Efendi hazretleri raabim sana rahmet eylesin" demişti.