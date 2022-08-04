Soylu'nun fotoğraf albümüne bu kez de Yediiklim eklendi: İşte o afiş...

Doğrudan suça karışmış kişilerle çekildiği fotoğraflarla sürekli gündeme gelen İçişleri Bakanı Soylu’nun bu kez de KPSS sorularının çalındığına dair iddialar sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Yediiklim Yayınevi'nin Bursa şubesinde yer alan tanıtım afişi sosyal medyanın gündemine düştü.

31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS sorularının çalındığı iddiası sonrası geniş bir soruşturma açılmıştı. Yediiklim Yayınevi denemelerinde yer alan soruların aynısı KPSS’de çıkınca adaylar bu duruma oldukça tepki göstermişt

Tepkilerin ardından Devlet Denetleme Kurjulu tarafından suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yayınevine ait 2 adrese operasyon düzenlendi.

Soylu yine karede

Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yediiklim dershanesinin Bursa şubesindeki tanıtım afişlerinde görüldü. Afişin ortaya çıkması sonrasında ortada farklı iddialar dolanmaya başladı. Bu afişin 106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu Açılış Töreni esnasında çekilmiş olduğu da iddialar arasında.