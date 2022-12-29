Yeni mezun inşaat mühendisleri işsiz: 'İşsizliğin nedeni kamunun tasfiyesi'

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), İnşaat Mühendisleri Haftası’nda mühendislerin işsizlik, çalışma koşulları ve özlük hakları için “Talebimiz geleceğimizdir” kampanyası başlattı.

İnşaat mühendisleri, yapımından denetimine konut inşaatlarında, üst yapı ve altyapı inşaatlarında, içme suyu kanalizasyonu, baraj, gölet, karayolu ve demiryolu hatlarının yapımından denetlenmesine kadar her alanda faaliyet gösteriyor. İl ve ilçe belediyelerinin tamamında bu işlerin hem yapım hem denetimiyle ilgili sorumlulukları bulunuyor.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın raporuna göre, Türkiye’de her 100 inşaat mühendisinden 28’i işsizken, 100 genç inşaat mühendisinden 48’i işsiz. Çalışan 10 mühendisten 2’si kamuda çalışıyor.

Türkiye’de inşaat sektörü önemli bir kazanç kapısı olarak görülürken genç mühendisler ya işsiz ya da düşük ücretlerle özel sektörde çalışmaya mahkum.

'İş aramaktan vazgeçmiş bir kitle var'

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz, Türkiye’de inşaat sektörünün ekonomik anlamda önemli bir yerde olması gerekirken durumun tam tersi olduğunu söyledi.

Kaygusuz, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“En son pandemi döneminde işsiz üyelerimiz yüzde 28 civarlarındaydı. Kadın ve genç mühendislerde ise yüzde 50’nin üzerinde rakamlarda seyrediyor. İş bulanlar da piyasaya terk edilmiş denetim hizmetlerinde kağıt üzerinde kalan şantiye şefliği gibi işlerde olduğu için bulundukları yerde mutlu değiller. Kamuda çalışırsa daha iyi olacağını düşünen meslektaşlarımız varken kamu çalışanların farklı talepleri var.”

Meslek odasına yeni mezunlardan iş talebiyle çok fazla talep geldiğini belirten Kaygusuz, “Kendi imkanıyla çözmeye çalışıyorlar ama çözemeyen çok büyük bir kesim var. İş aramaktan vazgeçmiş bir kitle var. Kasiyerlik yapan bekçi, polis olan meslektaşlarımız var” diyerek devamında şunları söyledi:

'Tercih edilmez meslek haline geldik'

“300 bininci olan bir kişi gidip bir üniversitede inşaat mühendisliği okuyabiliyor. Birinin 300 bininci olması demek temel matematik bilgisi dahi olmaması demek. İşsizliği ötelemek için böylesi bir durum yaratıldı. Kontenjanlar 11-12 binlere çıktı. Son 3 yıldır kontenjanlar dolmuyor. Yükseldi yükseldi anlattığım sebeplerden şu an tercih edilmez meslek haline geldik.”

'Artık denetimi dahi taşerona vermiş durumdalar'

İnşaat sektöründe 'kamunun tasfiye edildiğini' ifade eden Mahir Kaygusuz, “Karayolları ve Devlet Su İşleri gibi kurumlarımız geçmiş dönemlerde projesinden yapımına, denetimine kadar her alanda çalışırken bu kurumlar bugün tasfiye edilmiş durumda. Projeleri kendisinin yapamaması yapım işlerini taşerona, özellikle yandaş firmalara vermesini geçtik, artık denetimini dahi taşerona vermiş durumdalar. Daralmasının bir gerekçesi de bu. Bu piyasaya terk edilmiş güvensiz halde yürüyen bu işler daha sonra depremlerde vesairelerle karşımıza çıkıyor” dedi. (ANKA)