'Yeni Merkez Başkanı Erkan, yerel seçimlerden sonra gidebilir'

Sözcü yazarı Ege Cansen, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili yazısında Erkan'ın görevinin uzun ömürlü olamayabileceğini ve Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimin ardından koltuğunu kaybedebileceği tahmininde bulundu.

Cansen, Erkan'ın ilk günlerde çıkan haberlerin aksine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tavsiyesiyle gelmemiş olabileceğini belirtti.

Cansen'in "Şimdi bir Gaye'miz var" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Böyle bir görevi kabul eden kişi ile ona bu görevi veren arasında bir 'sözleşme' yapılmış olmalıdır (yazılı olmayabilir). Bu sözleşmenin en önemli maddesi, görev verenin görevi kabul edenden ne beklediğidir. Bu beklenti kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki bölümden oluşabilir. Kısa vadeli beklentinin dışarıdan para getirmek olduğu bedihidir. Acaba beklenen bu sıcak para kaç milyar dolardır? Mesela Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar getirdiğini söylemişti. Sözleşmenin ikinci maddesi de görevi üstlenenin ona bu görevi verenden ne beklediğidir. Bu beklenti manevra alanıyla ilgilidir. Eğer, bunları önceden belirlemek şart değil, icabında oturur, konuşur hallederiz gibi alaturka bir anlaşma yapıldıysa Erkan'ın görevi ömürlü olmaz. Mesela yerel seçimlerden sonra gidebilir."