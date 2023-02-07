Yeni Malatyaspor: Kalecimiz göçük altında kalarak hayatını kaybetmiştir

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig'de yer bulunan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan yaşamını yitirdi.

Türkaslan'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya üzerinden duyuran Yeni Malatyaspor, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan."