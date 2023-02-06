Futbolcu enkaz altında kaldı: Kurtarma çalışması devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.
Gaziantep yerel basınından Pusula’nın aktardığı haberde; Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.
Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki Türkaslan'ın kurtarılması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.