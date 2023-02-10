Yeni Malatyaspor da ligden çekildi

On ili sarsan depremler nedeniyle 3-4 Mart'ta başlaması planlanan Süper Toto 1. Lig'den bir takım daha ayrıldı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, "Durumumuz içler acısı, şehrimiz bir hayalet şehre dönüştü. Buradan cenazelerimizi daha yeni taşıyoruz. Yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çadır ve konteyner ihtiyacımız var" diyerek ligden çekildiklerini duyurdu.

Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetmişti.

Hatayspor da Süper Lig'den çekilme kararı almış, Gaziantep FK'nünde ligden ayrılabileceği gündeme gelmişti.